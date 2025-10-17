網走市の道道で、男性が乗用車にはねられ死亡しました。車を運転していた男は観光で北海道を訪れていました。事故があったのは、網走市南3条西4丁目の道道です。きのう午後8時すぎ横断歩道のない道路を横断していた男性が、乗用車にはねられました。この事故で男性は意識もうろうの状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察は、乗用車を運転していた三重県に住む位田国一容疑者・68歳を、過失運転致傷の疑いで現行