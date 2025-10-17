オリジナルキャラクターの大型フィギュアと「Kis―My―Ft2」の千賀健永さん＝16日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】アイドルグループ「Kis―My―Ft2」の千賀健永さんが手がけたアートの作品展が16日、英ロンドン中心部で始まった。欧州では初めて。英国の文化や人種の多様性を表現した絵画やフィギュアなど約50点が展示されている。ロンドンの地下鉄を題材とした絵画では乗客が扉に押しつけられるほどの満員状態を描き、さま