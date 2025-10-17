裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業「アラビア石油」を作った破格の傑物、山下太郎――。満鉄社員向け社宅建設という大仕事に、太郎は一流の技師・市田菊治郎と共に「質」に徹した家づくりで応えた。細部まで妥協を許さず、快適性と耐久性を追求した社宅は高い評価を受け、以後の発注を独占。継続的な成功へとつながる。チャンスは手を抜かず全力を尽くす者にこそ味方する。この連載では、山下太郎の波乱万丈の