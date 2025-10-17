俳優渡辺大（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。都内で開催された舞台「酔いどれ天使」製作発表会の様子などを報告した。「本日は舞台『醉いどれ天使』の制作発表＆取材デーでした！」とし、「手探りで始まったこの作品も、日を重ねていくごとにさまざまな発見があり、少しずつですが灯りが見えてきたような気がします」とつづった。また、「早く初日を迎えたいワクワクとしたはやる気持ちと、それまでに沢山の発見をしたい