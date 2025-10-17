アメリカのトランプ大統領は16日、ウクライナの戦闘終結を協議するため、ロシアのプーチン大統領とハンガリーで会談すると表明しました。トランプ大統領は16日、プーチン大統領と電話会談を行いました。トランプ氏は会談後、自らのSNSに「ロシアとウクライナの不名誉な戦争を終わらせられるか見極めるため、プーチン大統領とハンガリーのブダペストで会談する」と投稿しました。その後、トランプ氏は会談が2週間以内に行われるとの