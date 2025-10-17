大のトラ党グラビアアイドル塩見きら（26）が16日、X（旧ツイッター）を更新。応援に行った阪神タイガースの勝利を報告した。「とらほーサイコー」とし、ユニホーム姿の写真などを公開した。クライマックスシリーズで戦う阪神タイガースの応援の道中を「寝坊してパジャマ」と報告。新幹線の座席での、おしゃれなパジャマ姿写真も公開していた。7月の初写真集「きらららぽん」（小学館）発売記念イベントでは、今季観戦した阪神戦