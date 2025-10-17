韓国プロサッカーKリーグ2（2部）の忠南牙山（チュンナム・アサン）FCが、財政悪化を理由に深刻な危機に直面している。選手への給与を期限内に支払えないというリーグ史上でも異例の事態が発生する見通しだ。【写真】Kリーグで異例事態…3連覇中王者が1年で降格危機忠南牙山は10月15日、クラブ公式SNSを通じて「経営正常化声明文」と題した長文を掲載。「クラブ運営のための支出が収入を超過する財政不均衡が発生し、2025年10月か