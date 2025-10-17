オリックスの山崎が「SNS改革」で来季フル稼働を目指す。昨秋からフォーム固めに取り組むも、オフに大リーグの投手の動画などを参考にした結果、迷いが生じたという。「XとかYouTubeとか、いろんな人のピッチング映像を見ちゃう。悪い癖でいろいろ変えたくなる気持ちもありますけど、変にイジらないように」。今オフはフォームではなく配球面を参考にする方針。「軸をぶらさずに、迷子にならないように」と今季28登板からの巻