中日の井上監督が23日のドラフト会議で1位指名が競合した場合のくじ引き役について、「僕が名乗りを上げたとしても、その日の運勢No・1の人が引いてくれて構いません」と運勢重視の構えを示した。昨年は指揮官が4球団競合の抽選で金丸を引き当て、ガッツポーズをした際に「脱臼しました」とジョークを飛ばし話題となった。1位候補は健大高崎・石垣、青学大・中西、創価大・立石らを軸に調整しており、「方向性は見えたがギリギ