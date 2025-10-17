１６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３０１・０７ドル安の４万５９５２・２４ドルだった。値下がりは２営業日連続で、約１週間ぶりに４万６０００ドル台を割り込んだ。米国の地方銀行の経営悪化への懸念が強まり、クレジットカード大手ビザや金融大手ＪＰモルガン・チェースなど金融関連銘柄を中心に値下がりした。米中対立激化への懸念や、米国の政府機関の一部閉鎖が長期化していることも