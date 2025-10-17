広島の玉村が今季終盤から投げ始めた新球に手応えをつかんだ。マツダスタジアムでの秋季練習でシート打撃に初登板。テーマに掲げたフォークで林を空振り三振、一ゴロに仕留め「制球がそこまで悪いところに行かないので、使い勝手はいい」と語った。先発で今季自己最多の6勝を挙げ、飛躍が期待される左腕。2軍に降格した夏場から練習を始め「いい握り方が見つかった。ゆくゆくは決め球に」と青写真を描く。チェンジアップ、スラ