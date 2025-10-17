料亭や結婚式場を運営する新潟県見附市のグランドール四季亭が、9月28日付で事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク長岡支店によると、1945年に創業し、1994年5月に法人改組されたグランドール四季亭は、新潟県見附市を中心として事業基盤を形成し、2008年4月期には年売上高約1億6500万円を計上していた。しかし、近年は同業者との競合や需要の低迷か