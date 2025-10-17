巨人のＡ・バルドナード投手（３２）が１６日、来季もサイドスロー継続で“左キラー”として貢献することを誓った。昨オフに複数年契約を結び、来季残留予定の左腕はパナマへの帰国前に羽田空港で取材に応じ「オフシーズン、しっかり自分のものにできるように」と見据えた。３年目の今季は来日最少の１９登板で防御率３・２９。ＣＳ開幕前に阿部監督から腕の位置を下げるよう助言され、第１ＳのＤｅＮＡ戦（横浜）では筒香ら左