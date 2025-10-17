◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日午前７時８分開始予定）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。試合前にはＤ・ロバーツ監督が会見し、打撃不振に苦しむ大谷の姿勢を評価した。