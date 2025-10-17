◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）福島にタイミングが合わず３打席抑えられていた柳田。ここぞの場面での集中力は、さすがだね。８回１死一、二塁。代わった上原が投じた「打ってください」と言わんばかりの真っすぐだもんな。ゾーンで勝負してくれれば役者が違う。打ちますよ。両軍の先発が素晴らしいピッチング、いい投手