ヤンキースのキャッシュマンＧＭが１６日（日本時間１７日）、ヤンキースタジアムでシーズン総括会見を行い、来季の三塁構想について触れ、７月末のトレード期限でロッキーズから獲得し、２年契約を残すライアン・マクマーン内野手が正三塁手という基本方針を明かした。ポストシーズンでは地区シリーズでブルージェイズに敗れたヤ軍。球団で補強会議はまだ行っていないと前置きしつつ、「彼が（来季の）正三塁手になるだろう。