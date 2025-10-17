今日17日は、広く天気が回復するでしょう。九州から関東はおおむね晴れる見込みです。東京都心も1週間ぶりにたっぷりの日差しが届くでしょう。東北も日中は大体晴れる見込みです。最高気温はきのう16日と同じか高くなりそうです。西日本では30℃前後まで上がり、まだ暑いでしょう。沖縄や九州〜東北はおおむね晴れ東京都心は1週間ぶりにたっぷりの日差し昨日16日に雨を降らせた低気圧や前線は離れ、今日17日は高気圧に覆われるで