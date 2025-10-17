NY株式16日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均45952.24（-301.07-0.65%） S＆P5006629.07（-41.99-0.63%） ナスダック22562.54（-107.54-0.47%） CME日経平均先物48015（大証終比：-415-0.86%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。序盤はＩＴ・ハイテク株の買いが先行し上昇して始まったものの、上値での戻り売り圧力も強まり出しているようだ。 今週の大手銀の好決算や