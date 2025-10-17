NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4304.60（+103.00+2.45%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、安全資産として買われたのち、ドル安一服を受けて上げ一服となった。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、ドル安や米小売売上高の減速観測などを受けて買い優勢となり、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS