垣内凌（浦和学院）3年外野手182㎝86㎏右投左打 ©️野球太郎 今年の春夏の甲子園でスカウト陣からよく聞かれたのが、実力はありながらも高校からのプロ入りを希望せずに、大学や社会人へ進む選手が非常に多いということである。しかし甲子園出場に縁がなかった選手の中でもプロ志望届を提出した有力選手は確かに存在している。外野手で筆頭格と言えるのが浦和学院の垣内凌だ。1年夏に出場した甲