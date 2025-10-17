有働由美子がMCを務める『有働Times（タイムズ）』。10月19日（日）の90分スペシャルでは、有働キャスターによる深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」の第7弾が放送される。「レジェンド＆スター」は、それぞれの世界で功績を残した人物や、時代の最前線で活躍中のスターに有働キャスターがじっくりインタビューする特別企画だ。自身の半生で得た教訓や理念、将来の目標のほか、これからの世代に伝えたいメッセージなども