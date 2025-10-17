※2025年6月撮影トップ画像は、六町駅の島式ホーム。筆者が降りた下り守谷行電車が出発しました。駅名標。木材の装飾があります。駅番号はTX07。駅名標を中心にして上下に伸びる3本のラインは、六町の「六」のデザインに見えます。※2025年6月撮影上り電車が来ました。下り方面、次の電車は通過と表示されています。この駅に停車するのは、通勤快速と各駅停車。区間快速、快速は、通過します。※2025年6月撮影地下ホームからエスカ