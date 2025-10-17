■グロービング 2,854円(+484円、+20.4％) 一時ストップ高 グロービング [東証Ｇ]が続急騰、一時ストップ高となった。同社は15日の取引終了後、26年5月期第1四半期（6-8月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正しており、これを好感した買いが集まった。今期の最終利益予想を従来の見通しから2億9200万円増額して25億5700万円（前期比44.6％増）に引き上げた。AI事業を起点としたコンサルティン