女性に対するつきまといや性犯罪があとを絶ちません。北海道内では不同意わいせつの被害が２０２４年の１．５倍に増えています。どのように身を守れば良いのでしょうか。札幌市内で開かれたのは護身術を学ぶ教室です。不審者に襲われた際などに身を守るすべを知ってもらうことが狙いです。腕を掴まれた場合はーそのまま腕を上げると相手は体勢を崩し、逆の手で払いのけて距離をとることができます。（道警本部警務部三谷英