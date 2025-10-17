JRAは16日、秋華賞出走馬の調教後馬体重を発表した。オークス馬カムニャックは前走ローズSから12キロ増、桜花賞馬エンブロイダリーはオークスから10キロ増とともに2桁増で推移。長距離輸送を控えるマピュースは中京記念から10キロ増と理想的な馬体増。紫苑Sを勝ったケリフレッドアスクも当時から6キロ増とダメージを感じさせない。