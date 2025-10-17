23年ドラフト1位のヤクルト・西舘が新体制下での1軍デビューを誓った。専大からプロ入りし、昨年9月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。育成選手としてリハビリに専念した2年目の今季を見守った池山2軍監督が1軍監督に就任し「毎日のように声をかけてもらった。良くしてもらった分、来年は1軍で頑張りたい」と意気込んだ。現在は下半身主導のフォーム固めに取り組み、11月の松山秋季キャンプ