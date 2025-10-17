◇セ・リーグCSファイナルステージ第2戦DeNA3―5阪神（2025年10月16日甲子園）ドラフト1位・竹田は初回2失点から立ち直り、5回0/3を6安打2失点と粘投した。47分間の雨天中断後の5回も無失点。「相手の応援も凄かった。（抑えた時は）楽しかったが、負けてしまったので悔しい」と振り返った。8月16日のデビューから6試合で4勝1敗の成績を残し、9月20日の阪神戦では履正社（大阪）時代以来8年ぶりに甲子園で登板して勝利