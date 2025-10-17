34年ぶりの開催となる大相撲のロンドン公演が15日、ロイヤル・アルバート・ホールで始まった。主催者によると19日まで5日間のチケットは完売。会場は約5400人の観衆で埋まり「満員御礼」の垂れ幕が下りた。幕内力士らによる計20番の取組で両横綱はともに白星だった。外国からの招待で実施される海外公演は05年の米ラスベガス以来で20年ぶりとなる。大の里と豊昇龍の両横綱が雲竜型土俵入りで四股を踏む際には日本語で「ヨイシ