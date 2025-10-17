巨人のマルティネスが通算250セーブ達成へ意欲を見せた。川崎市のジャイアンツ球場を訪れ「できることをやっていって、日々の結果の積み重ねでたどり着くと思う」と見据えた。移籍1年目の今季はセ・リーグタイ記録の46セーブで2年連続3度目の最多セーブを獲得。8月15日の阪神戦では通算200セーブを達成した。名球会入りの条件となる通算250セーブまで残り38。「あまり（記録を）考えず、毎日の日々に集中していきたい」と話