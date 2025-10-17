背水の第3戦を任された今季9勝のDeNA・ケイは「ベストを尽くして勝ちを付ける。積極的に思い切りのある投球が大事」と静かに闘志を燃やした。今季の阪神戦は8試合で1勝2敗ながら防御率0・85。「近本選手や中野選手は足があるので、なるべく彼らを塁に出さないように」。森下、佐藤輝、大山の名前も挙げて、主軸の前に走者を出さないように警戒した。