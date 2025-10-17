ダウンタウンの浜田雅功（62）が16日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで自身初の個展「空を横切る飛行雲」（19日〜12月21日）の開幕セレモニーに出席した。お笑い、俳優、ファッション、音楽とさまざまなジャンルで抜群のセンスを発揮してきた浜田が新たに「アート」に挑戦した。これまでテレビ番組などでたびたび“画伯”ぶりを披露してきたが、個展のためにフェルトペン1本で100作を描き下ろした。「まずこれは何なのかと。