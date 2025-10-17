◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）牝馬３冠最終戦の舞台は京都内回り２０００メートル。コーナー４つの小回りに近いコース形態で、直線距離は３２８・４メートルと短い。しかし、このレースにおいては差し馬が圧倒的に結果を残している。京都開催だった過去１０回の勝ち馬を見ると、４角を５番手以下で回った馬が９勝。例外は２３年のリバティアイランド（３番手）だが、１０００メートル通