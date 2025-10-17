£¶·î¤ËÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¸µ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿­¹¸»á¤¬¡¢£´·»Äï¤Ç¼ýÏ¿¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡££±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤ÁÀÐ¸¶»Í·»Äï¤Î¶¦Ãø¡ØÀÐ¸¶²È¤Î·»Äï¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤êÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Æ±Æü¤Ë¿·½Éµª°ËÔ¢²°ËÜÅ¹¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·ÀÐ¸¶¿­¹¸¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤ÇÈÎÇä²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ø²¶¤Ï¤³¤Î±§Ãè¤ò¸É¤ê¤Ç²á¤®¤ëð¨ÀÐ¤À¡Ù¨¡¨¡ºî²È¡¦À¯¼£²È¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ