◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）崖っぷちに追い込まれても、日本ハム・新庄監督は明るかった。「打たれた上原くんより打った柳田くんが素晴らしい」。０―０の８回１死一、二塁、２番手・上原が柳田に決勝３ランを被弾し痛恨の２連敗。「明日から４つ勝ったら、またドラマが起こる。これは面白い」と、土俵際からの大逆転に