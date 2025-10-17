クリノメイは坂路を軽快な脚さばきで駆け上がり、4F54秒3〜1F12秒2をマーク。須貝師は「前走から間隔が詰まっているので、今朝は整える程度の調整。時計もちょうど良かった」と納得の表情。ダート2戦目の前走マリーンCは好位から進めたが9着に敗れた。「結果的に馬混みに入れる形の方が良かったかな。馬場は渋った方がいい。距離的にロスなく運べれば」とイメージした。