20年にデアリングタクトで牝馬3冠を達成した杉山晴厩舎は2頭出し。テレサは坂路単走で4F55秒3〜1F13秒0。折り合い重視で時計はセーブした内容。杉山晴師は「やりすぎないようにという指示で動きはちょうど良かった。前走は息の入りが少し遅かったが、今回は何事もなく順調に来ている」と上積みを強調。G1初挑戦となるが「最後まで走り切ってくれれば差はない」と期待した。