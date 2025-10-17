2頭出し福永厩舎のランフォーヴァウは小崎を背に坂路で4F55秒9〜1F12秒7。伸びやかなフォームで駆け上がった。師は「普段からコンタクトを取ってくれている（小崎）綾也が状態がいいと言ってくれた」とうなずく。昨年のデイリー杯2歳S1着後は3戦続けて2桁着順。「成績的に強気にはなれないけど、もっと走れると思う。立ち回りひとつで条件もこなせる」と期待を寄せた。