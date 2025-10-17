ビップデイジーは先週に続いて西村淳を背に坂路で最終追い。4F56秒3〜1F12秒6と控えめな時計だが、松下師は「先週しっかりやったのでサラッとやった」と意図を説明する。前走ローズSが見せ場たっぷりの4着。「前回は頑張って、オッと思わせるところがあった。桜花賞は馬場、オークスは距離が敗因。いい馬場の方がいい。距離ロスなく運べれば」と好天を願った。