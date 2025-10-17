ヴーレヴーは2週連続で新コンビ菱田が騎乗してCWコースへ。単走で折り合い抜群に6F83秒5〜1F11秒8で駆け抜けた。鞍上は「木曜追いなのでオーバーワークにならないよう、気持ち良く走らせた。1週前より動きが素軽く、息遣いも良くなっていた」と好感触。トリッキーなコース形態については「調教では凄く乗りやすい。落ち着いて冷静。このいいリズムなら」と自信を見せた。