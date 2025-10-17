レーゼドラマは坂路で併せ馬を敢行。僚馬ルージュミステリオ（3歳1勝クラス）に後方から突かせ、闘争心をかき立てた。辻野師は「フィジカルは問題なさそうだけど冷静すぎるところがある。一生懸命さ、必死さが欲しかったので」と併せ馬の狙いを説明。「内回りの2000メートルは合っている。かけになるけど、当日メンコを外して臨む予定」と馬具を工夫して最後の1冠をつかみにいく。