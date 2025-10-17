7人組グループ・WEST.の小瀧望が、きょう17日に放送されるフジテレビ系バラエティー『世界のお悩み解決！出張ジャパニーズ』（後8：00）に出演する。このほど、MCの後藤輝基（フットボールアワー）、ゲストの小瀧、木村昴、高畑淳子、村上佳菜子から収録後のコメントが到着した。【写真】スタジオの小瀧望同番組は、便利グッズやプロの知恵を使って世界各国の悩みを次々と解決していくお悩み解決バラエティー。日本独自のアイ