森下は圧巻のサヨナラアーチを放った（C）産経新聞社「2025JERAクライマックスシリーズセ」のファイナルステージ（S）第2戦が10月16日に甲子園で行われ、リーグ王者の阪神が延長戦の末、2位のDeNAに5ー3のサヨナラ勝ち。アドバンテージの1勝とあわせて、3勝0敗とし、目指す日本シリーズ進出に王手をかけた。打線は初回、佐藤輝明の適時打、続く大山悠輔の中犠飛で2点を先制。【動画】甲子園が揺れた！森下の圧巻のサヨナ