内容も苦しい打席が続く大谷。目に見える結果を出せない日々を送る偉才だが、二刀流を言い訳にはしなかった(C)Getty Images果たして、深刻な不振をどう捉えているのか。現地時間10月15日に行われた記者会見に登場した大谷翔平（ドジャース）が私見を口にした。どうにも偉才のバットから快音が聞こえない。フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056と、不振を極めた大谷は、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで