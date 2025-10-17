3冠牝馬アパパネの子アマキヒ（牡＝国枝）は戸崎を背にWコースで実戦形式の3頭併せ。直線でしぶとく僚馬に食らいつき、5F66秒2〜1F11秒9をマークした。国枝師は「元気いっぱいで充実している。体の張りもいい」と好ジャッジ。「前走の勝ち方はいい。3000メートルは合うはず」と条件好転を強調した。