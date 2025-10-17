都内で働くほのか（32歳）は、母の死後、無職の妹まな（29歳）と頑固な父の板挟みに。家族との死別後に起きる、一家の問題について描きます。『母親の保険金を持ち逃げした妹』をごらんください。 絶縁宣言に納得しないまなは、「もう生きている意味はない」と、最悪の事態を思わせるようなメッセージを送信。心配し駆けつけた家族が見たのは、あまりにもひどい光景でした…。 ゾッとする一文 私からの絶縁宣言の