◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―９くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）巨人の又木鉄平投手（２６）は１６日、「みやざきフェニックス・リーグ（Ｌ）」に２番手で登板して５回３安打無失点と好投した。又木は、最後の打者のバットが空を切ったのを確認すると、うなずきながらベンチへ戻った。３―４の７回。１死から２者連続空振り三振を奪い、役目を終えた。２番手で登板して５回６０球３安打無失点。「真っすぐ