巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１６日、川崎市内のジャイアンツ球場を訪れ、来季のリーグ優勝と日本一奪回、そして残り３８セーブと迫り来季中にも達成可能な通算２５０セーブへの意気込みを語った。移籍１年目の今季は４６セーブで２年連続の最多セーブを獲得。ただ、目標とした優勝には届かず「アグレッシブさを出していければ、きっと来年は優勝、日本一という目標にたどり着くと思う」と強い思いを示した。