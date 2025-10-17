「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）歓喜に湧くベンチ裏でナインの声が響く。ジワリ、ジワリとＤｅＮＡを追い詰めた終盤の攻防。畠が言った。「流れを持ってきたのはサダさんですよ」。ベンチが感じ取った試合の分岐点。岩貞がピンチの芽を摘み、石井、及川で反撃の機運を高めた。鉄壁のリリーフ陣がサヨナラを呼んだ。１点ビハインドの八回。湯浅が無死二、三塁のピンチ