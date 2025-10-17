「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）チカナカコンビが出れば、頼れる中軸につながり点が入る。猛虎打線の火付け役が自らの仕事を果たし、勝利を呼び込んだ。阪神・近本が塁に出ると得点のにおいが一気に強まる。初回、先頭で四球を選び出塁。佐藤輝の適時打、大山の犠飛と先制劇につなげた。さらに１点を追う劣勢の八回にも、先頭で四球を選び、佐藤輝の適時打で同点のホ