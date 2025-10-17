女優の山下美月（26）が16日、都内で映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。 1週間前に親知らずを同時に4本抜いたことを告白。抜歯後は「5日間くらいお休みをいただいた」といい「やることがなくて、ベッドの中でエゴサしてました。たくさんの方が映画の感想をつぶやいてくださっていて、うれしかった」と喜んだ。